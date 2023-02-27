Armend Halili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armend Halili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armend Halili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armend Halili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armend Halili 22 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armend Halili Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Armend Halili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına - tarihinde katılmıştır. Armend Halili'nin SC Gjilani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Armend Halili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armend Halili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armend Halili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armend Halili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armend Halili şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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