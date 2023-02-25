Armend Miftari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armend Miftari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armend Miftari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armend Miftari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armend Miftari 28 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armend Miftari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Armend Miftari'nin KF Turbina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Armend Miftari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armend Miftari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armend Miftari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armend Miftari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2023 yılında KF Turbina

Armend Miftari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armend Miftari şuan KF Turbina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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