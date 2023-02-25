Armend Murrja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armend Murrja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armend Murrja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armend Murrja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armend Murrja 6 Ocak 1999 tarihinde Dibër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armend Murrja Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EFA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Armend Murrja'nin KF Turbina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Armend Murrja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armend Murrja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armend Murrja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armend Murrja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KF Korabi

12 Temmuz 2022 yılında KF Turbina

Armend Murrja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armend Murrja şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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