Armend Suljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armend Suljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armend Suljev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armend Suljev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armend Suljev 23 Ağu 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armend Suljev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Armend Suljev, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Armend Suljev'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Armend Suljev Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Armend Suljev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armend Suljev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armend Suljev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Tidaholms GoIF

8 Ocak 2016 yılında IFK Skövde

8 Ocak 2021 yılında Skövde AIK

Armend Suljev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armend Suljev şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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