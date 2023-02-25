Armenis Kukaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armenis Kukaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armenis Kukaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armenis Kukaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armenis Kukaj 11 Ağustos 1997 tarihinde Koplik, Malësi e Madhe şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armenis Kukaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Armenis Kukaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Armenis Kukaj'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Armenis Kukaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armenis Kukaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armenis Kukaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armenis Kukaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KF Vllaznia U19

1 Temmuz 2016 yılında KF Vllaznia B

1 Aralık 2017 yılında KF Vllaznia

1 Ağustos 2018 yılında FC Luftëtari

21 Ağustos 2020 yılında FK Bylis

25 Eylül 2020 yılında KS Besa

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında KS Besa

Armenis Kukaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armenis Kukaj şuan KS Besa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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