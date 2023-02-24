Armin Besagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin Besagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armin Besagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armin Besagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armin Besagic 1 Ekim 1998 tarihinde Travnik şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Armin Bešagić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armin Besagic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Armin Besagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 25 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Armin Besagic'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Armin Besagic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/armin.besagic

Armin Besagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armin Besagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armin Besagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armin Besagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2015 yılında Iskra U19

1 Temmuz 2016 yılında NK Iskra Bugojno

19 Temmuz 2018 yılında NK Jajce

20 Temmuz 2020 yılında J. Bihac

25 Şubat 2021 yılında Igman Konjic

Armin Besagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armin Besagic şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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