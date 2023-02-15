Armin Culum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin Culum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armin Culum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armin Culum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armin Culum 5 Kasım 2003 tarihinde Hässleholm şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsveç,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armin Culum Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSA yapmaktadır. Armin Culum, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Armin Culum'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Armin Culum Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Armin Culum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Armin Culum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armin Culum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2023 yılında AFC Eskilstuna

Armin Culum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armin Culum şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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