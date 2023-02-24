Armin Delibasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin Delibasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armin Delibasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armin Delibasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armin Delibasic 25 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Armin Delibašić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armin Delibasic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Armin Delibasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Armin Delibasic'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Armin Delibasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armin Delibasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armin Delibasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armin Delibasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2020 yılında Rud. Kakanj U19

1 Temmuz 2020 yılında FK Rudar Kakanj

Armin Delibasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armin Delibasic şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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