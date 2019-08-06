Armin Djerlek, sağlık kontrolünden geçti

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Armin Djerlek, kırmızı-beyazlı kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

19 yaşındaki Sırp futbolcu Armin Djerlek, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Genç futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Forvet oyuncusu Djerlek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA