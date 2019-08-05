Armin Djerlek, Sivasspor’da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, iki yıldır yakından takip ettiği ve geçtiğimiz sezon Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Partizan'da forması giyen Armin Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Armin Djerlek 10 numara olarak görev yapıyor.

15 Temmuz 2000'de Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde dünyaya gelen 19 yaşındaki sporcu, OFK Belgrad alt yapısında futbola başladı. Ardından Partizan'a transfer olan Armin Djerlek burada gösterdiği performansla Sırbistan'ın gelecek vadeden sporcularından biri olarak gösterildi.

Birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde yer alan Armin Djerlek, titiz bir çalışmanın ardından Demir Grup Sivasspor'a transfer oldu.

Kaynak: İHA