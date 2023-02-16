Armin Gremsl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin Gremsl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armin Gremsl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armin Gremsl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armin Gremsl 13 Ağu 1994 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armin Gremsl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Armin Gremsl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arminia Bielefeld futbol takımında oynamaktadır. Arminia Bielefeld takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Armin Gremsl'nin Arminia Bielefeld ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Armin Gremsl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armin Gremsl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armin Gremsl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armin Gremsl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Hartberg Alt.

1 Ocak 2010 yılında Hartberg II

1 Temmuz 2012 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2013 yılında FC Pasching

1 Temmuz 2015 yılında FAC

5 Temmuz 2016 yılında SV Horn

7 Temmuz 2017 yılında Doxa Katokopias

30 Temmuz 2020 yılında SKN St. Pölten

6 Temmuz 2021 yılında FC U Craiova

6 Şubat 2022 yılında SCR Altach

27 Ocak 2023 yılında Bielefeld

Armin Gremsl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armin Gremsl şuan Arminia Bielefeld takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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