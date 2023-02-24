Armin Hodzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin Hodzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armin Hodzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armin Hodzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armin Hodzic 29 Şubat 2000 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Armin Hodžić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armin Hodzic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Armin Hodzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 24 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Armin Hodzic'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Armin Hodzic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hodzic_armin19/

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Armin Hodzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armin Hodzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Armin Hodzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armin Hodzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2019 yılında Sloboda Tuzla

10 Temmuz 2020 yılında Alcorcón

5 Ekim 2020 yılında Estoril A23

30 Haziran 2021 yılında Alcorcón

24 Şubat 2022 yılında Zeljeznicar

Armin Hodzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armin Hodzic şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Armin Hodzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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