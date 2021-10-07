Almanya basının duyurduğu ve ülkede gündem olan Laschet'in kararı sonrası Armin Laschet kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | CDU nedir? | Armin Laschet neden istifa etti? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ARMİN LASCHET KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Armin Laschet 18 Şubat 1961 yılında Almanya'nın Aachen kentinde dünyaya geldi. Hıristiyan Demokrat Birliği Partili olan Laschet, 1985 yılından bu yana Susanne Laschet ile evlidir. 3 çocuğu bulunan Laschet ılımlı bir politika izliyordu.

Almanya’nın en yüksek nüfuslu eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'nın Başbakanı Armin Laschet, Merkel’in partisini merkez sağda konumlandıran, diğer parti seçmenlerine de hitap eden ılımlı politikalarına yakınlığı ile bilinir.

2015 yılındaki mülteci krizi sonrasında Merkel'in izlediği “açık kapı” politikasına destek veren 59 yaşındaki Laschet, Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin uyum bakanı olarak da görev yapmıştır.

Göçmen kuruluşları ve temsilcileri ile yakın ilişki içerisinde olan Laschet, liberal görüşleri nedeniyle sağcı kesimlerin eleştiri oklarının hedefinde olmuştur.

CDU NEDİR?

CDU (Hristiyan Demokrat Birliği) Hristiyan demokrat ve liberal muhafazakâr görüşte, merkez sağ pozisyonda bir Alman siyasi partisidir.

CDU Konrad Adenauer tarafından 26 Haziran 1945'te Almanya'nın başkenti Berlin'de kurulmuştur.

Haziran 2008 yılında beri Almanya'nın, üye bakımından en büyük partisi olarak bilinen CDU'nun Genel başkanı Armin Laschet'ti.

ARMİN LASCHET NEDEN İSTİFA ETTİ?

Almanya'da başbakanlık yarışını kaybeden Hristiyan Demokrat Armin Laschet, CDU Genel Başkanlığından istifa etti.