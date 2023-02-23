Armin Mada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin Mada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armin Mada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armin Mada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armin Mada 15 Kasım 2005 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armin Mada Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Armin Mada'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Armin Mada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armin Mada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armin Mada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armin Mada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında SSU Poli

Armin Mada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armin Mada şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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