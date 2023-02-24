Armin Mujcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin Mujcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armin Mujcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armin Mujcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armin Mujcic 9 Ekim 1992 tarihinde Gradačac şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Armin Mujčić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armin Mujcic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Armin Mujcic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Zvijezda Gradacac futbol takımında oynamaktadır. NK Zvijezda Gradacac takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Armin Mujcic'nin NK Zvijezda Gradacac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Armin Mujcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armin Mujcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Armin Mujcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armin Mujcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sloga Doboj

8 Ağustos 2014 yılında Proleter Teslic

27 Şubat 2015 yılında Sloga Doboj

7 Ağustos 2015 yılında FK Borac Samac

3 Ağustos 2016 yılında Zvijezda G.

11 Temmuz 2017 yılında HNK Orasje

19 Ocak 2019 yılında Br. Gracanica

14 Temmuz 2021 yılında Zvijezda G.

Armin Mujcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armin Mujcic şuan NK Zvijezda Gradacac takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.