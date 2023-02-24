Armin Pecsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin Pecsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Armin Pecsi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Armin Pecsi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Armin Pecsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin Pecsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Armin Pecsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin Pecsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armin Pecsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armin Pecsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armin Pecsi 24 Şubat 2005 tarihinde Hainburg an der Donau şehrinde doğmuştur.  Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armin Pecsi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Armin Pecsi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Armin Pecsi'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Armin Pecsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armin Pecsi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Armin Pecsi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armin Pecsi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2017 yılında Puskás AFC Alt.

1 Temmuz 2020 yılında Puskás AFC U17

1 Ocak 2021 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2021 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2022 yılında Puskás AFC

Armin Pecsi kimdir

Armin Pecsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armin Pecsi şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Armin Pecsi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Armin Pecsi nereli

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