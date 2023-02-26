Armin Sohrabian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin Sohrabian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armin Sohrabian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armin Sohrabian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armin Sohrabian 26 Temmuz 1995 tarihinde Gorgan, Golestan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da آرمین سهرابیان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armin Sohrabian Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Armin Sohrabian, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 27 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Armin Sohrabian'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Armin Sohrabian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armin Sohrabian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 625 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 625 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armin Sohrabian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armin Sohrabian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sepahan FC U19

4 Aralık 2013 yılında Sepahan

1 Temmuz 2017 yılında Esteghlal FC

22 Temmuz 2019 yılında Saipa FC

27 Eylül 2020 yılında Gol Gohar

Armin Sohrabian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armin Sohrabian şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Armin Sohrabian Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U19 takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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