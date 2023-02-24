Armin Spahic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin Spahic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armin Spahic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armin Spahic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armin Spahic 29 Eylül 2000 tarihinde Deutschlandsberg şehrinde doğmuştur. 2,05 m boyundadır. Avusturya,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Armin Spahić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armin Spahic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RM Sport Management e.U yapmaktadır. Armin Spahic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Gradina Srebrenik futbol takımında oynamaktadır. OFK Gradina Srebrenik takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Armin Spahic'nin OFK Gradina Srebrenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Armin Spahic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armin Spahic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armin Spahic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armin Spahic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2017 yılında Hengsberg

1 Ocak 2020 yılında Preding

1 Ocak 2021 yılında Gralla

1 Temmuz 2021 yılında FC Gratkorn

1 Ocak 2022 yılında Gratkorn II

9 Ağustos 2022 yılında OFK Gradina

Armin Spahic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armin Spahic şuan OFK Gradina Srebrenik takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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