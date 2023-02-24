Armin Szijjarto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armin Szijjarto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Armin Szijjarto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Armin Szijjarto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Armin Szijjarto 7 Mayıs 2004 tarihinde Veszprém şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Armin Szijjarto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Armin Szijjarto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Armin Szijjarto'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Armin Szijjarto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Armin Szijjarto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Armin Szijjarto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Armin Szijjarto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2018 yılında Puskás AFC Alt.

5 Ağustos 2020 yılında Haladás U17

1 Ocak 2021 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2021 yılında Haladás

Armin Szijjarto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Armin Szijjarto şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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