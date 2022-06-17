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Armindo Bruma kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide, hangi takımda oynuyor? İşte Bruma'nın biyografisi

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığını açıkladığı Portekizli futbolcu Bruma'nın biyografisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Armindo Bruma kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide, hangi takımda oynuyor? İşte Bruma'nın biyografisi...

Armindo Bruma kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide, hangi takımda oynuyor? İşte Bruma'nın biyografisi

Geçmişte ülkemizden yolu geçmiş yabancı futbolcular arasında yer alan ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Armindo Bruma, sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda en çok araştırılan Armindo Bruma kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide, hangi takımda oynuyor? sorularının yanıtı ve Bruma'nın biyografisi haberimizde... 

Armindo Bruma kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide, hangi takımda oynuyor? İşte Bruma'nın biyografisi

ARMİNDO BRUMA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Tam adı Armindo Tué Na Bangna olan Bruma, 24 Ekim 1994 tarihinde  Gine-Bissau'da dünyaya geldi. 27 yaşındaki Portekizli futbolcu, 173 cm boyunda ve sağ ayağını kullanmaktadır. Öncelikli olarak sol kanat, yan mevki olarak ise sağ kanat ve forvet arkasında oynamaktadır. 

Armindo Bruma kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide, hangi takımda oynuyor? İşte Bruma'nın biyografisi

BRUMA  HANGİ MEVKİDE, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR? İŞTE BRUMA'NIN BİYOGRAFİSİ

Kanat bölgeleri ve forvet arkasında mücadele eden Portekizli futbolcu Bruma, 2013-2014 sezonunda 10 milyon euro ücret karşılığında Sporting Lizbon takımından Galatasaray'a transfer olmuştur. Yaşadığı sakatlık sonrası 29 Ocak 2014'te kiralık olarak Gaziantepspor'a transfer oldu. 30 Haziran 2014 itibarıyla Galatasaray'a geri dönen futbolcu, 2015-2016 sezonunda Real Sociedad'a kiralık olarak transfer oldu. Buradan Galatasaray'a dönen yıldız futbolcu 1 Temmuz 2017 tarihinde bonuslar dahil olmak üzere 15 milyon euro transfer ücreti karşılığında Leipzig'e transfer oldu. 

Armindo Bruma kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide, hangi takımda oynuyor? İşte Bruma'nın biyografisi

1 Temmuz 2019 tarihinde PSV Eindhoven'a 12 milyon euro ücretle transfer olan Bruma, 5 Ekim 2020 tarihinde ise Olimpiakos takımına kiralandı. PSV'ye geri dönen futbolcu, 2022-2023 sezonuna sonuna dek Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonuyla kiralandı. 

Armindo Bruma kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide, hangi takımda oynuyor? İşte Bruma'nın biyografisi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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