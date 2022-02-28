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Armonika ne demek, TDK'ya göre Armonika kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Armonika kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Armonika ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Armonika nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Armonika kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Armonika ne demek, TDK'ya göre Armonika kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Armonika ne demek? Armonika TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi armonika kelimesi. Peki armonika ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre armonika nedir, armonika kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ARMONİKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Armonika kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Armonika kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre armonika kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflendiğinde ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka, armonik
- Akordiyon

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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