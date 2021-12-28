Armonize ne demek, TDK'ya göre Armonize kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Armonize ne demek? Armonize TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi armonize kelimesi. Peki armonize ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre armonize nedir, armonize kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARMONİZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Armonize kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Armonize kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre armonize kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tamamlayıcı sesler eklenmiş (müzik parçası)

