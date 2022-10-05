Armül Ustası (El Tezgahı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Armül Ustası (El Tezgahı) görev tanımı nedir, Armül Ustası (El Tezgahı) ne iş yapar, Armül Ustası (El Tezgahı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Armül Ustası (El Tezgahı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Armül Ustası (El Tezgahı) Tanımı;

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Armül Ustası (El Tezgahı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Armül Ustası (El Tezgahı) Maaşları

Armül Ustası (El Tezgahı) maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Armül Ustası (El Tezgahı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Armül Ustası (El Tezgahı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.02

Meslek Adı :

Armül Ustası (El Tezgahı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İpekli el dokuma tezgahlarına takılacak olan desen kartlarını hazırlayan ve tezgahlara takan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Armül Ustası (El Tezgahı) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Verilen desenlerdeki boncuk adedine göre tezgah üzerinde bulunan boncuk tellerini toplayarak sayıp fazla telleri boşta bırakmak,

b) Saydığı telleri çapraza alıp desen okuma tezgahının çapraz çomaklarına takmak,

c) Telleri belirli miktarlarda taksimat tablosu memeciklerinin arasına yerleştirmek,

d) Deseni iplere okuyabilmek (deseni boncuk iplerine kopya etmek) okuma aparatı üzerine deseni tespit edip, deseni boncuk iplerine okumak,

e) Desen okunan iplerin diğer iplerle karışmaması için aralarına tespit ipi geçirerek desen raporunu tamamlamak,

f) Desen üzerindeki renklere göre hazırladığı kartonları delme makinesine yerleştirip deseni okuduğu boncuk iplerine göre kartonları delmek,

g) Delinen kartonların üzerindeki fazlalık ve kırpıntıları temizlemek,

h) Kartonları numaralarına göre sıralayıp iğne iplik kullanarak birbirine dikmek,

i) Düzgün durması için aralarına askı telleri geçirip hazır olan kartonları okuma tezgahı hareket ızgaralarına yerleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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