Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı görev tanımı nedir, Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı ne iş yapar, Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Tanımı;

__

Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Maaşları

Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.73

Meslek Adı :

Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?