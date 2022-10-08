Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Tanımı;
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Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Maaşları
Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8152.73
Meslek Adı :
Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel
Meslek Mensupları Meslek Grubu :
Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar
Meslek Birim Grubu :
Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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