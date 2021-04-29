Armutçuk’ta yeni üretim panosu açıldı: dualar okunarak, kurban kesilidi

Sabah vardiyasında Armutçuk'ta yeni üretim panosu için düzenlenen Kurban kesim törenine TTK Armutçuk Müessese Müdürü Ali Hekim, Müessese Yardımcısı Cüneyd Yamudi, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Armutçuk Şube Yöneticileri, maden nezaretçileri, müessese yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, yeni açılan üretim ayağında kazasız belasız üretim yapmak için kesilen kurbanın hayırlara vesile olmasını dileyerek şunları söyledi: "Üretimin artırılması için üstün bir özveri ve büyük çabalarla açılan yeni üretim panosunun hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız-belasız üretimler diliyorum. Ülkemizde de salgının etkileri büyük oldu. Bu nedenle yeniden tam kapanma kararı alındı. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde üretim işlerinin devam edilmesi kararı olduğu için biz de TTK olarak üretime devam edeceğiz. Sizler pandemi kurallarına lütfen uyunuz"

"TTK'NIN İŞÇİ AÇIKLARININ GİDERİLMESİ GEREKİYOR"

Mutlu, " Üretimi artırmamızın, iş sağlığı ve güvenliği riskini ortadan kaldırmamızın artık tek yolu TTK'nın işçi açıklarının biran önce giderilmesidir. Cumhurbaşkanımızın Zonguldak ziyaretinde TTK'nın işçi açıklarının giderileceği yönündeki bir sözü Zonguldak ve bölge halkını da mutlu edecektir. Bölge siyasetçilerini de TTK'nın işçi açıklarının giderilmesi için çaba harcamaya davet ediyoruz" dedi.

Okunan Kuran ve yapılan duanın ardından getirilen salavatlar eşliğinde kazasız-belasız üretim dilekleriyle kurban kesimi gerçekleştirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı