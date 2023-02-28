Arnaldo Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaldo Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnaldo Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnaldo Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnaldo Castillo 9 Mayıs 1997 tarihinde Alto Paraná şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Arnaldo Castillo Benega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnaldo Castillo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arnaldo Castillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arnaldo Castillo'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arnaldo Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnaldo Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arnaldo Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnaldo Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında U. Concepción

1 Temmuz 2017 yılında Naval

16 Ocak 2018 yılında U. Concepción

16 Şubat 2018 yılında CDF Vial

31 Aralık 2018 yılında U. Concepción

7 Şubat 2019 yılında Iberia

31 Aralık 2019 yılında U. Concepción

31 Ocak 2020 yılında Iberia

1 Mart 2021 yılında CD Puerto Montt

1 Ocak 2022 yılında U. Concepción

1 Ocak 2023 yılında O'Higgins

Arnaldo Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnaldo Castillo şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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