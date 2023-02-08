Arnaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arnaldo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arnaldo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arnaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arnaldo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnaldo 15 Nisan 1992 tarihinde Uberaba şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Arnaldo Manoel de Almeida şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnaldo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Arnaldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arnaldo'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnaldoboyu ve yaşı kaç

Arnaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arnaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Arnaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2013 yılında Rio Branco-SP

30 Nisan 2013 yılında Mirassol-SP

1 Mayıs 2013 yılında América-RN

30 Haziran 2013 yılında Mirassol-SP

15 Nisan 2014 yılında Portuguesa

30 Kasım 2014 yılında Mirassol-SP

3 Aralık 2014 yılında Penapolense-SP

1 Mayıs 2015 yılında Criciúma EC

22 Temmuz 2015 yılında Penapolense-SP

24 Temmuz 2015 yılında Joinville-SC

31 Aralık 2015 yılında Penapolense-SP

11 Ocak 2016 yılında Novorizontino

9 Mayıs 2016 yılında Penapolense-SP

1 Ocak 2017 yılında Ituano

9 Mayıs 2017 yılında Penapolense-SP

10 Mayıs 2017 yılında Botafogo

31 Aralık 2017 yılında Penapolense-SP

1 Ocak 2018 yılında Botafogo

11 Nisan 2018 yılında Ceará SC

11 Aralık 2018 yılında Botafogo

10 Ocak 2019 yılında Ponte Preta

2 Aralık 2019 yılında Botafogo

1 Ocak 2020 yılında Avaí FC

1 Ekim 2020 yılında Atlético-GO

20 Ocak 2022 yılında Operário-PR

1 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

Arnaldo kimdir

Arnaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnaldo şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Arnaldo nereli

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