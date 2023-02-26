Arnaldo Valverde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaldo Valverde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnaldo Valverde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnaldo Valverde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnaldo Valverde 3 Mayıs 1991 tarihinde Playas (Gral. Villamil) şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Arnaldo Andrés Valverde Morante şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnaldo Valverde Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arnaldo Valverde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Arnaldo Valverde'nin Libertad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arnaldo Valverde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnaldo Valverde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arnaldo Valverde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnaldo Valverde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Nisan 2009 yılında Mushuc Runa SC

31 Aralık 2009 yılında Técnico U. U20

2 Mart 2010 yılında CD Macará B

10 Mayıs 2011 yılında Cañar

11 Ekim 2011 yılında CSCD Grecia

16 Aralık 2013 yılında CD Sandino

4 Şubat 2014 yılında Manta FC

30 Aralık 2014 yılında CD Sandino

24 Şubat 2015 yılında Manta FC

31 Aralık 2015 yılında CD Sandino

9 Mayıs 2016 yılında Cañar

5 Temmuz 2016 yılında San Francisco

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

16 Mayıs 2017 yılında Rocafuerte FC

27 Şubat 2018 yılında LDU de Loja

9 Ocak 2019 yılında Orense

4 Ocak 2021 yılında AD 9 de Octubre

10 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2021 yılında Libertad FC

Arnaldo Valverde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnaldo Valverde şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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