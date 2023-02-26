Arnaldo Zambrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaldo Zambrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnaldo Zambrano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnaldo Zambrano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnaldo Zambrano 22 Aralık 2001 tarihinde Santo Domingo şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Arnaldo Andrés Zambrano Parraga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnaldo Zambrano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLSPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Arnaldo Zambrano'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arnaldo Zambrano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnaldo Zambrano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arnaldo Zambrano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnaldo Zambrano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2019 yılında Mushuc Runa U20

1 Ocak 2021 yılında Mushuc Runa B

1 Ocak 2022 yılında Mushuc Runa SC

Arnaldo Zambrano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnaldo Zambrano şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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