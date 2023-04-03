Arnaldur Asgeir Einarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaldur Asgeir Einarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnaldur Asgeir Einarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arnaldur Asgeir Einarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arnaldur Asgeir Einarsson 14 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arnaldur Asgeir Einarsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 3 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Arnaldur Asgeir Einarsson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Arnaldur Asgeir Einarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arnaldur Asgeir Einarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Kasım 2021 yılında Thróttur
3 Mart 2023 yılında Valur
Arnaldur Asgeir Einarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arnaldur Asgeir Einarsson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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