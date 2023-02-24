Arnando Krecelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnando Krecelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnando Krecelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnando Krecelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnando Krecelj 28 Temmuz 1986 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnando Krecelj Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arnando Krecelj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına - tarihinde katılmıştır. Arnando Krecelj'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnando Krecelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnando Krecelj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arnando Krecelj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnando Krecelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnando Krecelj şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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