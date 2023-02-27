Arnar Freyr Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnar Freyr Olafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnar Freyr Olafsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arnar Freyr Olafsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arnar Freyr Olafsson 6 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arnar Freyr Olafsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arnar Freyr Olafsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 22 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Arnar Freyr Olafsson'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.
Arnar Freyr Olafsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arnar Freyr Olafsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.
Arnar Freyr Olafsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Arnar Freyr Olafsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Mayıs 2010 yılında Fjölnir
12 Mayıs 2010 yılında KF Björninn
16 Ekim 2010 yılında Fjölnir
18 Mart 2011 yılında KF Björninn
16 Ekim 2011 yılında Fjölnir
24 Mart 2012 yılında KF Björninn
16 Ekim 2012 yılında Fjölnir
19 Nisan 2013 yılında Aegir
16 Ekim 2013 yılında Fjölnir
21 Şubat 2014 yılında Leiknir
31 Temmuz 2014 yılında Fjölnir
21 Şubat 2015 yılında Leiknir
22 Şubat 2016 yılında HK Kópavogs
21 Mart 2019 yılında Ýmir
25 Nisan 2019 yılında HK Kópavogs
Arnar Freyr Olafsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arnar Freyr Olafsson şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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