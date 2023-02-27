Arnar Freyr Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnar Freyr Olafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arnar Freyr Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arnar Freyr Olafsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arnar Freyr Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnar Freyr Olafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arnar Freyr Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnar Freyr Olafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnar Freyr Olafsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnar Freyr Olafsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnar Freyr Olafsson 6 Mart 1993 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnar Freyr Olafsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arnar Freyr Olafsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 22 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Arnar Freyr Olafsson'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnar Freyr Olafsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnar Freyr Olafsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Arnar Freyr Olafsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnar Freyr Olafsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mayıs 2010 yılında Fjölnir

12 Mayıs 2010 yılında KF Björninn

16 Ekim 2010 yılında Fjölnir

18 Mart 2011 yılında KF Björninn

16 Ekim 2011 yılında Fjölnir

24 Mart 2012 yılında KF Björninn

16 Ekim 2012 yılında Fjölnir

19 Nisan 2013 yılında Aegir

16 Ekim 2013 yılında Fjölnir

21 Şubat 2014 yılında Leiknir

31 Temmuz 2014 yılında Fjölnir

21 Şubat 2015 yılında Leiknir

22 Şubat 2016 yılında HK Kópavogs

21 Mart 2019 yılında Ýmir

25 Nisan 2019 yılında HK Kópavogs

Arnar Freyr Olafsson kimdir

Arnar Freyr Olafsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnar Freyr Olafsson şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Arnar Freyr Olafsson nereli

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