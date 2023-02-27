Arnar Numi Gislason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnar Numi Gislason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnar Numi Gislason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnar Numi Gislason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnar Numi Gislason 15 Aralık 2004 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnar Numi Gislason Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Arnar Numi Gislason, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Arnar Numi Gislason'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnar Numi Gislason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnar Numi Gislason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arnar Numi Gislason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnar Numi Gislason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Kasım 2019 yılında Haukar

18 Şubat 2021 yılında Breidablik

1 Mart 2022 yılında Fjölnir

16 Ekim 2022 yılında Breidablik

Arnar Numi Gislason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnar Numi Gislason şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Arnar Numi Gislason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U19 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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