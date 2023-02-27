Arnar Sigthorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnar Sigthorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnar Sigthorsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnar Sigthorsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnar Sigthorsson 20 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Arnar Sigþórsson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnar Sigthorsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. ÍH Hafnarfjördur takımına 20 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Arnar Sigthorsson'nin ÍH Hafnarfjördur ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arnar Sigthorsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnar Sigthorsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Arnar Sigthorsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnar Sigthorsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Haziran 2019 yılında Hafnarfjördur

18 Şubat 2021 yılında Thróttur Vogum

30 Haziran 2021 yılında Hafnarfjördur

3 Temmuz 2021 yılında ÍH

2 Şubat 2023 yılında Hafnarfjördur

20 Şubat 2023 yılında ÍH

Arnar Sigthorsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnar Sigthorsson şuan ÍH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.