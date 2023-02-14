Arnau Comas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnau Comas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnau Comas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnau Comas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnau Comas 11 Nisan 2000 tarihinde Cassà de la Selva şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Arnau Comas Freixas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnau Comas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Arnau Comas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arnau Comas'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Arnau Comas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arnaucomas/

Arnau Comas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arnau Comas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Arnau Comas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnau Comas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Barça U16

1 Temmuz 2016 yılında Barça U18

1 Temmuz 2017 yılında Barça U19

1 Temmuz 2019 yılında Barcelona B

30 Ağu 2019 yılında UE Olot

30 Haziran 2020 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2022 yılında FC Basel

Arnau Comas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnau Comas şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Arnau Comas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 18 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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