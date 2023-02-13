Arnau Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnau Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnau Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnau Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnau Martinez 25 Nisan 2003 tarihinde Premià de Dalt şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Arnau Martínez López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnau Martinez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DOUBLE MATCH yapmaktadır. Arnau Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Arnau Martinez'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Arnau Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arnau Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Arnau Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnau Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hospitalet F.b.

1 Temmuz 2018 yılında Girona FC Altya

1 Temmuz 2020 yılında Girona U19

1 Ocak 2021 yılında Girona FC B

1 Nisan 2021 yılında Girona FC

Arnau Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnau Martinez şuan Girona FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arnau Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CE Premià da Dalt (-2010)

İspanya U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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