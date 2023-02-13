Arnau Puigmal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnau Puigmal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnau Puigmal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnau Puigmal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnau Puigmal 10 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Arnau Puigmal Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnau Puigmal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Arnau Puigmal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Arnau Puigmal'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Arnau Puigmal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arnaupuigmal8/

Arnau Puigmal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arnau Puigmal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Arnau Puigmal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnau Puigmal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2019 yılında Man Utd U23

9 Temmuz 2021 yılında UD Almería

Arnau Puigmal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnau Puigmal şuan UD Almería takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arnau Puigmal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Espanyol (-2017), Manchester United (2017-2021)

İspanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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