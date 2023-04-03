Arnau Rafus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnau Rafus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnau Rafus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnau Rafus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnau Rafus 27 Nisan 2003 tarihinde Vic şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Arnau Rafús Aulet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnau Rafus Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TACTIC GRUP - OROBITG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona Atlètic futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona Atlètic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arnau Rafus'nin FC Barcelona Atlètic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnau Rafus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnau Rafus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arnau Rafus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnau Rafus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Barça U16

1 Temmuz 2019 yılında Barça U18

1 Temmuz 2021 yılında Barça U19

1 Temmuz 2022 yılında Barça Atlètic

Arnau Rafus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnau Rafus şuan FC Barcelona Atlètic takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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