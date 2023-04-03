Arnau Tenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnau Tenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arnau Tenas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arnau Tenas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arnau Tenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnau Tenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnau Tenas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnau Tenas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnau Tenas 30 Mayıs 2001 tarihinde Vic şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Arnau Tenas Ureña şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnau Tenas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Puyol, De la Peña & Sostres yapmaktadır. Arnau Tenas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona Atlètic futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona Atlètic takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Arnau Tenas'nin FC Barcelona Atlètic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnau Tenas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arnautenas/

Arnau Tenasboyu ve yaşı kaç

Arnau Tenas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnau Tenas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Arnau Tenas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnau Tenas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Barça U16

1 Temmuz 2017 yılında Barça U18

1 Temmuz 2018 yılında Barça U19

1 Temmuz 2020 yılında Barcelona B

Arnau Tenas kimdir

Arnau Tenas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnau Tenas şuan FC Barcelona Atlètic takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Arnau Tenas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 12 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Arnau Tenas nereli

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