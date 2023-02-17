Arnaud Bodart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaud Bodart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnaud Bodart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnaud Bodart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnaud Bodart 11 Mart 1998 tarihinde Seraing şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnaud Bodart Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportPlus yapmaktadır. Arnaud Bodart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Standard Liège futbol takımında oynamaktadır. Standard Liège takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Arnaud Bodart'nin Standard Liège ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Arnaud Bodart Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/bodart_arnaud?lang=de

http://www.instagram.com/bodartarnaud16/

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Arnaud Bodart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnaud Bodart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Arnaud Bodart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnaud Bodart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Standard U19

1 Temmuz 2016 yılında Standard U21

1 Ocak 2017 yılında Standard Liège

Arnaud Bodart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnaud Bodart şuan Standard Liège takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arnaud Bodart Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Standard de Liège (2006-2016)

Belçika U21 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 12 numaralı formasıyla 14 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 12 numaralı formasıyla 16 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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