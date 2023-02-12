Arnaud Djoum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaud Djoum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnaud Djoum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnaud Djoum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnaud Djoum 2 Mayıs 1989 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Kamerun,Belçika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Arnaud Gilles Sutchuin Djoum şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnaud Djoum Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Falcon Advice yapmaktadır. Arnaud Djoum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 14 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Arnaud Djoum'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Arnaud Djoum Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arnauddjoum10/

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Arnaud Djoum Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arnaud Djoum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Arnaud Djoum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnaud Djoum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FC Brüssel

1 Temmuz 2008 yılında RSC Anderlecht

1 Ocak 2009 yılında Roda JC

22 Temmuz 2014 yılında Akhisar Belediye

10 Şubat 2015 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2015 yılında Heart of Midl.

8 Temmuz 2019 yılında Al-Raed

2 Ağu 2021 yılında Apol. Limassol

31 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

14 Ekim 2022 yılında Dundee United

Arnaud Djoum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnaud Djoum şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arnaud Djoum Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RSD Jette, RWDM

Kamerun takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

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