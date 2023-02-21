Arnaud Konan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaud Konan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnaud Konan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnaud Konan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnaud Konan 15 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnaud Konan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J14Sport yapmaktadır. Arnaud Konan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrzalka futbol takımında oynamaktadır. FC Petrzalka takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Arnaud Konan'nin FC Petrzalka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arnaud Konan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnaud Konan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arnaud Konan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnaud Konan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kitzbühel

7 Mayıs 2021 yılında Dukla B

1 Temmuz 2021 yılında Dukla Prag

9 Şubat 2023 yılında FC Petrzalka

Arnaud Konan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnaud Konan şuan FC Petrzalka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Arnaud Konan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mali U20 takımında 2 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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