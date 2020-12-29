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Arnavutköy Belediye-Çankaya FK maçı CANLI İZLE | Misli.com linki

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Arnavutköy Belediye ve Çankaya FK, karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı izleme detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Arnavutköy Belediye-Çankaya FK maçı CANLI İZLE | Misli.com linki

3. Lig 1. Grupta futbol heyecanı Arnavutköy Belediye ve Çankaya FK maçı ile sürüyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın kadrolarını ve son detayları haberimizde paylaştık. Ligde, evinde oynadığı son 5 maçı da kayıpsız geçen Arnavutköy Belediye, Çankaya Futbol Kulubü'nü de kayıpsız geçmek istiyor. Zorlu mücadele öncesi Arnavutköy Belediye'nin 21 puanı bulunurken Çankaya'nın 16 puanı bulunuyor.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

İLK 11'LER

Arnavutköy Belediye: Mehmet Bayram, Doğukan Çevik, Fuat Yaman, Okan Duran, Mustafa Acun, Muhammed Raşit Şahingöz, Mert Caymaz, Yasin Başaytaç, Osman Bayrak, Umut Aydın, Ozan Karabacak  

Çankaya FK: Beycan Kaya, Ramazan Özcan, Yasin Öztop, Bilal Hallaçlar, Mert Kurt, Metehan Civelek, Furkan Tütüncü, Furkan Safi, Emir Erik, Miraç Doksanoğlu, Batuhan Abdikoğlu    

Onur Çelik
Spor Editörü


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