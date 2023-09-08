Arnavutköy Belediyesi ekipleri selde tam kadro çalıştı

Arnavutköy Belediyesi ekipleri ilçede etkili olan sağanak yağış ile birlikte yaşanan sel baskınlarında tam kadro çalıştı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Arnavutköy Belediyesi ekipleri selde tam kadro çalıştı

Arnavutköy Belediyesi ekipleri ilçede etkili olan sağanak yağış ile birlikte yaşanan sel baskınlarında tam kadro çalıştı.

Sağanak yağışın etkili olduğu ve su baskınlarının yaşandığı Arnavutköy'de belediye ekipleri vatandaşların mağduriyetini gidermeye yönelik tam kadro çalıştı. İlçede metrekareye 125 kilogram yağış düştü. Büyük bölümü İSKİ'nin sorumluluk alanlarına dahil olan bölgelerde, Arnavutköy Belediyesi ekipleri su tahliyesi ve tıkanan su kanallarının açılması için yoğun çaba harcadı. Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çağrı Merkezi personelleri hiçbir talebi geri çevirmeyerek ivedilikle ilgili birimlere aktardı.

Selin yaşandığı andan itibaren Arnavutköy'de Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu ve Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, çalışmaları yakında takip etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy'ü ziyaret ederek alınan tedbirleri ve gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı yaptığı açıklamada, Arnavutköy'de mahalleler, yollar, evler ve işyerlerinde bakım, onarım, tahliye ve temizlik çalışmalarının tamamlandığını, hasar tespit çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

20 bin TL nakit desteği

Kamu kurumları Arnavutköy'de selin etkilerini silmek için çalışmalarına titizlikle devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mağdur vatandaşlara AFAD tarafından 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 bin TL maddi yardım yapılacağı duyurulmuştu. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı yaptığı açıklama ile birlikte vatandaşlara 5 bin TL maddi yardımda bulunulacağını duyurdu. Yardımların Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından belirlenen ailelere yapılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Hasar tespiti tamamlanan yerlerde, mağdur vatandaşlarımıza Kaymakamlık aracılığıyla, AFAD ile Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen miktara ilaveten, belediyemizin yapacağı ödemeyle birlikte ilk etapta 20 bin TL yardım yapılacaktır. Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sağlıklı günler diliyorum" şeklinde açıklama yaptı.

Arnavutköy Belediyesi ekipleri selde tam kadro çalıştı

Arnavutköy Belediyesi ekipleri selde tam kadro çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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