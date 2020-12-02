Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 1 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor -Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Silivri - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Hakemleri

Burak Demirkıran(hakem), Aykut Küçük(1. Yardımcı Hakem), Kadir Kantekin(2. Yardımcı Hakem), Mahir Emre Herdem(dördüncü Hakem)

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11

1. Mehmet Bayram, 6. Fuat Yaman, 9. Umut Aydın, 11. Mustafa Acun, 35. Kaan Bulut, 66. Yasin Başaytaç, 61. Mert Caymaz, 77. Osman Bayrak, 90. Okan Duran, 99. Fatih Kara, 20. Gökhan Demir



Yedekler

85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 17. Ozan Karabacak, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 10. İdris Güneş, 19. Kerem Kılıç, 26. Erkan Şentürk



Teknik Sorumlu

Volkan Bozkurt



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11

1. Cihan Şentürk, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 23. Ferdi Konak, 12. Mazlum Demir, 4. Alperen Kuyubaşı, 6. Oğuzhan Kandemir, 5. Anıl Yıldırım, 80. Ümit Can Tokcu, 53. İlyas Sarı, 21. Hasan Gündoğdu, 9. Ahmet Baykal



Yedekler

25. Ataberk Gürgen, 34. Barış Kasaroğlu, 20. Güney Gençel, 7. Uğur Erk, 11. Harun Özcan, 70. Berk Yiğit Karadağ, 39. Enis Çeliksu



Teknik Sorumlu

Ahmet Yavuz



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu



Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 12 9 2 1 16 5 29 11 2 1928 Bucaspor 12 8 2 2 23 9 26 14 3 Fatsa Belediyespor 12 6 3 3 12 9 21 3 4 Edirnespor 12 6 2 4 18 15 20 3 5 Ofspor 11 5 4 2 18 14 19 4 6 Arnavutköy Belediye 11 5 3 3 11 9 18 2 7 Yeşilyurt Belediyespor 12 5 2 5 16 11 17 5 8 Belediye Derincespor 12 4 5 3 15 11 17 4 9 Artvin Hopaspor 12 5 1 6 19 24 16 -5 10 Nevşehir Belediyespor 12 4 2 6 12 13 14 -1 11 Çankaya FK 10 4 1 5 9 11 13 -2 12 Payasspor 12 3 3 6 14 17 12 -3 13 Kızılcabölükspor 12 3 3 6 15 20 12 -5 14 1877 Alemdağspor 12 3 3 6 15 23 12 -8 15 Antalya Kemerspor 12 1 4 7 11 22 7 -11 16 Manisaspor 12 1 4 7 8 19 7 -11

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