Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 1 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor -Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Silivri - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Hakemleri
Burak Demirkıran(hakem), Aykut Küçük(1. Yardımcı Hakem), Kadir Kantekin(2. Yardımcı Hakem), Mahir Emre Herdem(dördüncü Hakem)
Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11
1. Mehmet Bayram, 6. Fuat Yaman, 9. Umut Aydın, 11. Mustafa Acun, 35. Kaan Bulut, 66. Yasin Başaytaç, 61. Mert Caymaz, 77. Osman Bayrak, 90. Okan Duran, 99. Fatih Kara, 20. Gökhan Demir
Yedekler
85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 17. Ozan Karabacak, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 10. İdris Güneş, 19. Kerem Kılıç, 26. Erkan Şentürk
Teknik Sorumlu
Volkan Bozkurt
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11
1. Cihan Şentürk, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 23. Ferdi Konak, 12. Mazlum Demir, 4. Alperen Kuyubaşı, 6. Oğuzhan Kandemir, 5. Anıl Yıldırım, 80. Ümit Can Tokcu, 53. İlyas Sarı, 21. Hasan Gündoğdu, 9. Ahmet Baykal
Yedekler
25. Ataberk Gürgen, 34. Barış Kasaroğlu, 20. Güney Gençel, 7. Uğur Erk, 11. Harun Özcan, 70. Berk Yiğit Karadağ, 39. Enis Çeliksu
Teknik Sorumlu
Ahmet Yavuz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|12
|9
|2
|1
|16
|5
|29
|11
|2
|1928 Bucaspor
|12
|8
|2
|2
|23
|9
|26
|14
|3
|Fatsa Belediyespor
|12
|6
|3
|3
|12
|9
|21
|3
|4
|Edirnespor
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|20
|3
|5
|Ofspor
|11
|5
|4
|2
|18
|14
|19
|4
|6
|Arnavutköy Belediye
|11
|5
|3
|3
|11
|9
|18
|2
|7
|Yeşilyurt Belediyespor
|12
|5
|2
|5
|16
|11
|17
|5
|8
|Belediye Derincespor
|12
|4
|5
|3
|15
|11
|17
|4
|9
|Artvin Hopaspor
|12
|5
|1
|6
|19
|24
|16
|-5
|10
|Nevşehir Belediyespor
|12
|4
|2
|6
|12
|13
|14
|-1
|11
|Çankaya FK
|10
|4
|1
|5
|9
|11
|13
|-2
|12
|Payasspor
|12
|3
|3
|6
|14
|17
|12
|-3
|13
|Kızılcabölükspor
|12
|3
|3
|6
|15
|20
|12
|-5
|14
|1877 Alemdağspor
|12
|3
|3
|6
|15
|23
|12
|-8
|15
|Antalya Kemerspor
|12
|1
|4
|7
|11
|22
|7
|-11
|16
|Manisaspor
|12
|1
|4
|7
|8
|19
|7
|-11
Fikstür
|02.12.2020
|1928 Bucaspor
|1-1
|Çankaya FK
|02.12.2020
|1877 Alemdağspor
|1-3
|Yeşilyurt Belediyespor
|02.12.2020
|Payasspor
|1-0
|Nevşehir Belediyespor
|02.12.2020
|Manisaspor
|1-1
|Fatsa Belediyespor
|02.12.2020
|Diyarbekirspor
|1-1
|Ofspor
|02.12.2020
|Belediye Derincespor
|4-1
|Kemerspor 2003
|02.12.2020
|Artvin Hopaspor
|1-2
|Kızılcabölükspor
|02.12.2020
|Arnavutköy Belediye
|1-1
|Edirnespor