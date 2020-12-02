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  3. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 1 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 1 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor 1 - 1 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor -Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Silivri - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maçının Hakemleri 
Burak Demirkıran(hakem), Aykut Küçük(1. Yardımcı Hakem), Kadir Kantekin(2. Yardımcı Hakem), Mahir Emre Herdem(dördüncü Hakem)

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPORArnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11
1. Mehmet Bayram, 6. Fuat Yaman, 9. Umut Aydın, 11. Mustafa Acun, 35. Kaan Bulut, 66. Yasin Başaytaç, 61. Mert Caymaz, 77. Osman Bayrak, 90. Okan Duran, 99. Fatih Kara, 20. Gökhan Demir

Yedekler
85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 17. Ozan Karabacak, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 10. İdris Güneş, 19. Kerem Kılıç, 26. Erkan Şentürk

Teknik Sorumlu
Volkan Bozkurt

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOREdirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11
1. Cihan Şentürk, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 23. Ferdi Konak, 12. Mazlum Demir, 4. Alperen Kuyubaşı, 6. Oğuzhan Kandemir, 5. Anıl Yıldırım, 80. Ümit Can Tokcu, 53. İlyas Sarı, 21. Hasan Gündoğdu, 9. Ahmet Baykal

Yedekler
25. Ataberk Gürgen, 34. Barış Kasaroğlu, 20. Güney Gençel, 7. Uğur Erk, 11. Harun Özcan, 70. Berk Yiğit Karadağ, 39. Enis Çeliksu

Teknik Sorumlu
Ahmet Yavuz

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor129211652911
21928 Bucaspor128222392614
3Fatsa Belediyespor12633129213
4Edirnespor126241815203
5Ofspor115421814194
6Arnavutköy Belediye11533119182
7Yeşilyurt Belediyespor125251611175
8Belediye Derincespor124531511174
9Artvin Hopaspor12516192416-5
10Nevşehir Belediyespor12426121314-1
11Çankaya FK1041591113-2
12Payasspor12336141712-3
13Kızılcabölükspor12336152012-5
141877 Alemdağspor12336152312-8
15Antalya Kemerspor1214711227-11
16Manisaspor121478197-11

Fikstür

02.12.20201928 Bucaspor1-1Çankaya FK
02.12.20201877 Alemdağspor1-3Yeşilyurt Belediyespor
02.12.2020Payasspor1-0Nevşehir Belediyespor
02.12.2020Manisaspor1-1Fatsa Belediyespor
02.12.2020Diyarbekirspor1-1Ofspor
02.12.2020Belediye Derincespor4-1Kemerspor 2003
02.12.2020Artvin Hopaspor1-2Kızılcabölükspor
02.12.2020Arnavutköy Belediye1-1Edirnespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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