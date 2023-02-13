Arnavutköy depreme dayanıklı mı? Arnavutköy'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Arnavutköy Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Arnavutköy’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Arnavutköy için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 1 ile 96 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 60 ile 19 bin 203 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 39 ile 12 bin 649 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Arnavutköy depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Arnavutköy genelinde çok ağır hasarlı 41, ağır hasarlı 243, orta hasarlı bin 704, Hafif hasarlı ise 4 bin 450 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI ADNAN MENDERES 1 3 21 57 ANADOLU 2 13 108 371 ARNAVUTKÖY MERKEZ 1 6 51 199 ATATÜRK 1 6 49 129 BAKLALI 1 5 23 65 BALABAN 0 1 7 25 BOĞAZKÖY İSTİKLAL 2 14 95 249 BOLLUCA 1 6 46 125 BOYALIK 1 4 21 63 ÇİLİNGİR 1 5 28 76 DELİKLİKAYA 1 7 50 120 DURSUNKÖY 1 5 18 45 DURUSU 0 2 10 30 FATİH 1 4 21 59 HACIMAŞLI 0 3 16 41 HADIMKÖY 1 7 63 203 HARAÇÇI 2 12 82 230 HASTANE 1 6 45 147 HİCRET 0 3 24 61 İMRAHOR 3 17 96 255 İSLAMBEY 2 11 88 268 KARABURUN 0 3 32 112 KARLIBAYIR 2 9 60 186 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1 6 50 141 MAVİGÖL 1 6 53 146 MEHMET AKİF ERSOY 1 4 26 73 MUSTAFA KEMAL PAŞA 1 7 53 161 NENEHATUN 1 5 43 124 ÖMERLİ 1 7 49 124 SAZLIBOSNA 0 5 26 68 TAŞOLUK 1 6 44 122 TAYAKADIN 3 12 57 162 TERKOS 1 4 19 58 YASSIÖREN 0 1 12 41 YAVUZ SELİM 2 9 64 180 YENİKÖY 1 5 39 121 YEŞİLBAYIR 1 4 27 69 YUNUS EMRE 1 10 88 244 TOPLAM 41 243 1.704 4.950

Arnavutköy'te ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI ADNAN MENDERES 0 0 1 3 ANADOLU 0 0 8 26 ARNAVUTKÖY MERKEZ 0 0 2 10 ATATÜRK 0 0 2 8 BAKLALI 0 0 0 0 BALABAN 0 0 0 0 BOĞAZKÖY İSTİKLAL 0 0 3 10 BOLLUCA 0 0 1 5 BOYALIK 0 0 0 0 ÇİLİNGİR 0 0 0 0 DELİKLİKAYA 0 0 0 2 DURSUNKÖY 0 0 0 1 DURUSU 0 0 0 0 FATİH 0 0 0 1 HACIMAŞLI 0 0 0 0 HADIMKÖY 0 0 0 4 HARAÇÇI 0 0 0 4 HASTANE 0 0 0 5 HİCRET 0 0 0 2 İMRAHOR 0 0 2 11 İSLAMBEY 0 0 4 18 KARABURUN 0 0 0 0 KARLIBAYIR 0 0 1 8 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 0 0 0 1 MAVİGÖL 0 0 0 3 MEHMET AKİF ERSOY 0 0 0 3 MUSTAFA KEMAL PAŞA 0 0 3 11 NENEHATUN 0 0 0 7 ÖMERLİ 0 0 0 3 SAZLIBOSNA 0 0 0 1 TAŞOLUK 0 0 1 6 TAYAKADIN 0 0 0 1 TERKOS 0 0 0 0 YASSIÖREN 0 0 0 0 YAVUZ SELİM 0 0 1 9 YENİKÖY 0 0 0 0 YEŞİLBAYIR 0 0 0 0 YUNUS EMRE 0 0 5 16 TOPLAM 0 0 34 179

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Arnavutköy geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Arnavutköy ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI ADNAN MENDERES 89 ANADOLU 659 ARNAVUTKÖY MERKEZ 273 ATATÜRK 209 BAKLALI 26 BALABAN 7 BOĞAZKÖY İSTİKLAL 246 BOLLUCA 177 BOYALIK 24 ÇİLİNGİR 38 DELİKLİKAYA 173 DURSUNKÖY 22 DURUSU 16 FATİH 51 HACIMAŞLI 20 HADIMKÖY 387 HARAÇÇI 209 HASTANE 148 HİCRET 91 İMRAHOR 301 İSLAMBEY 395 KARABURUN 34 KARLIBAYIR 188 MAREŞAL FEVZİÇAKMAK 115 MAVİGÖL 146 MEHMET AKİF ERSOY 132 MUSTAFA KEMAL PAŞA 254 NENEHATUN 180 ÖMERLİ 189 SAZLIBOSNA 46 TAŞOLUK 120 TAYAKADIN 92 TERKOS 22 YASSIÖREN 11 YAVUZ SELİM 250 YENİKÖY 43 YEŞİLBAYIR 29 YUNUS EMRE 403 TOPLAM 5.815

Arnavutköy Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Arnavutköy’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Arnavutköy Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.