Arnavutköy depreme dayanıklı mı? Arnavutköy'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlan kitapçıkta Arnavutköy depreme dayanıklı mı? Arnavutköy deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Arnavutköy’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Arnavutköy depreme dayanıklı mı? Arnavutköy'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Arnavutköy Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Arnavutköy’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

arnavutkoy-risk-haritasi.jpg

Arnavutköy için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 1 ile 96 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 60 ile 19 bin 203 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 39 ile 12 bin 649 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

arnavutkoy-deperm-risk-haritasi-2.jpg

Arnavutköy depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Arnavutköy genelinde çok ağır hasarlı 41, ağır hasarlı 243, orta hasarlı bin 704, Hafif hasarlı ise 4 bin 450 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
ADNAN MENDERES132157
ANADOLU213108371
ARNAVUTKÖY MERKEZ1651199
ATATÜRK1649129
BAKLALI152365
BALABAN01725
BOĞAZKÖY İSTİKLAL21495249
BOLLUCA1646125
BOYALIK142163
ÇİLİNGİR152876
DELİKLİKAYA1750120
DURSUNKÖY151845
DURUSU021030
FATİH142159
HACIMAŞLI031641
HADIMKÖY1763203
HARAÇÇI21282230
HASTANE1645147
HİCRET032461
İMRAHOR31796255
İSLAMBEY21188268
KARABURUN0332112
KARLIBAYIR2960186
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK1650141
MAVİGÖL1653146
MEHMET AKİF ERSOY142673
MUSTAFA KEMAL PAŞA1753161
NENEHATUN1543124
ÖMERLİ1749124
SAZLIBOSNA052668
TAŞOLUK1644122
TAYAKADIN31257162
TERKOS141958
YASSIÖREN011241
YAVUZ SELİM2964180
YENİKÖY1539121
YEŞİLBAYIR142769
YUNUS EMRE11088244
TOPLAM412431.7044.950

Arnavutköy'te ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
ADNAN MENDERES0013
ANADOLU00826
ARNAVUTKÖY MERKEZ00210
ATATÜRK0028
BAKLALI0000
BALABAN0000
BOĞAZKÖY İSTİKLAL00310
BOLLUCA0015
BOYALIK0000
ÇİLİNGİR0000
DELİKLİKAYA0002
DURSUNKÖY0001
DURUSU0000
FATİH0001
HACIMAŞLI0000
HADIMKÖY0004
HARAÇÇI0004
HASTANE0005
HİCRET0002
İMRAHOR00211
İSLAMBEY00418
KARABURUN0000
KARLIBAYIR0018
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK0001
MAVİGÖL0003
MEHMET AKİF ERSOY0003
MUSTAFA KEMAL PAŞA00311
NENEHATUN0007
ÖMERLİ0003
SAZLIBOSNA0001
TAŞOLUK0016
TAYAKADIN0001
TERKOS0000
YASSIÖREN0000
YAVUZ SELİM0019
YENİKÖY0000
YEŞİLBAYIR0000
YUNUS EMRE00516
TOPLAM0034179

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Arnavutköy geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Arnavutköy ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
ADNAN MENDERES89
ANADOLU659
ARNAVUTKÖY MERKEZ273
ATATÜRK209
BAKLALI26
BALABAN7
BOĞAZKÖY İSTİKLAL246
BOLLUCA177
BOYALIK24
ÇİLİNGİR38
DELİKLİKAYA173
DURSUNKÖY22
DURUSU16
FATİH51
HACIMAŞLI20
HADIMKÖY387
HARAÇÇI209
HASTANE148
HİCRET91
İMRAHOR301
İSLAMBEY395
KARABURUN34
KARLIBAYIR188
MAREŞAL FEVZİÇAKMAK115
MAVİGÖL146
MEHMET AKİF ERSOY132
MUSTAFA KEMAL PAŞA254
NENEHATUN180
ÖMERLİ189
SAZLIBOSNA46
TAŞOLUK120
TAYAKADIN92
TERKOS22
YASSIÖREN11
YAVUZ SELİM250
YENİKÖY43
YEŞİLBAYIR29
YUNUS EMRE403
TOPLAM5.815

Arnavutköy Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Arnavutköy’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

arnavutkoy-deprem-risk-hartisai-3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Arnavutköy Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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