Arnavutköy POMEM nerede? Arnavutköy POMEM'e nasıl gidilir?

POMEM 27. Dönem sınav giriş yerleri açıklandı. EGM ile 27. Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulaması yapan adaylardan Arnavutköy POMEM'de ön sağlığa gireceğini öğrenenler Arnavutköy POMEM nerede, nasıl gidilir? sorularını araştırmaya başladı.

ARNAVUTKÖY POMEM NEREDE?

Arnavutköy POMEM ya da diğer adıyla Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi, Yavuz Selim Mahallesi, Sevban Mehmet Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Arnavutköy POMEM okuluna gelebilmek için en ideal yol Esenler otogarına gelip Arnavutköy-Çardaktepe-İmrahor dolmuşlarından herhangi birisine binip tam olarak okulun önünde inebilirsiniz.

Metrobüsle gelenler ise Mescid-i Selam durağında inip buradan dolmuşlarla okula gidebilirler.

ARNAVUTKÖY POMEM'E NASIL GİDİLİR?

Ön sağlığa girecek olan bazı adaylar sabah 7'de çağrılırken, bazıları ise öğleden sonra çağırıldı. Adayların 30 dakika önce belirtilen POMEM yerinden olunması istendi. Peki Arnavutköy POMEM'e nasıl gidilir?

Anadolu Yakasında oturanların Arnavutköy POMEM için Avrupa Yakasına geçmesi gerekiyor.

Bir kullanıcı aranan yeri şöyle tarif etti;

Metrobüsle Avrupa'ya geç. Edirnekapı durağında in. İnince durakta insanları takip et ve yukarıya çık. Zaten kalabalık, seni bir yola çıkaracak. Başka alternatifi yok kalabalığın gidebileceği çünkü. Sonra orada yolun ortasında gördüğün tramvaya bin. Ama Mescid-i Selam istikametine giden tarafa bin. Son durak olan Mescid-i Selam'da in. Oradan sanırım hemen tramvay çıkışında durak vardı. Minibüsler oradan Arnavutköy Pomem'e gidiyordu. Zaten Mescid-i Selam'da indikten sonra şüphen olursa orada herhangi bir esnafa sorsan sana neye binmen gerektiğini söyler. Arnavutköy Pomem'e giden en kısa süreli alternatiflerden birisi çünkü bu. Minimum trafiğe girerek çabuk gitmek için. O yüzdende Mescid-i Selam'ın oradaki esnaflar olaya vakıf :)

Başka bir kullanıcı da Arnavutköy POMEM'i şöyle tarif etti;

Metrobüs 24 saat var. Sen bir şekilde metrobüse ulaşıp metrobüsle Edirnekapı'ya gel. Şehitlik tramvay durağında saat 6 da bekliyor ol. 6 yı 10 geçe gibi orada olacaktır tramvay. 40 dakika 1 saat sonra Mescid-i Selam'da olursun en geç.Oradan da dolmuş,otobüs ne denk gelirse okula giden binersin. Başka türlü yetişemezsin.Zaten Metrobüs güzergahına uzak bir yerde oturuyorsan,öncesinde orada kalacak bir yer bulman daha mantıklı. Ama metrobüse yakınsan veya taksiyle çok tutmayacak bir uzaklıktaysan sıkıntı yok. Metrobüse kendini attırdıktan sonrası yürür gider.