Arnavutköy’de 80 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

ARNAVUTKÖY'de katıldıkları düğünün yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 80 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Arnavutköy'de bir düğüne katılan 80 kişi, iddiaya göre yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi. Bulantı ve kusma şikayeti ile Arnavutköy Devlet Hastanesine gelen vatandaşlar tedavi altına alındı. 80 kişinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

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DHA