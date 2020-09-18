Arnavutköy'de bir kafedeki silahlı kavgada arkadaşını vurdu!

Arnavutköy'de iki arkadaş aralarında çıkan tartışma sonucu kavga etmeye başladı. Kavganın kızışması sonucu kişilerden biri belinden çıkardığı silahla arkadaşını bacağından vurdu. Yaralı genç en yakın jandarma karakoluna giderek yardım isterken silah sesini duyan vatandaşlarda kaçışmaya başladı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bir kafede gerçekleşen olayda iki arkadaş arasındaki sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgaya küfür de girince bir arkadaş yanında getirdiği silahla arkadaşını bacağından yaraladı. Can havliyle oradan kaçıp bir en yakın jandarma karakoluna giden genç, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Malatya’da 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem!

Güvercinlere yem atan yaşlı adam kamyonun altında kaldı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı

Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! Ümit Can Uygun’un annesi ölü olarak bulundu