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Arnavutköy'de bir markete EYP atıldı

İSTANBUL (AA)- Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) atılması sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi.Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir markete gece yarısı yüzleri maskeli iki kişi tarafından EYP atıldı.İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, marketin...

Arnavutköy'de bir markete EYP atıldı

İSTANBUL (AA)- Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) atılması sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir markete gece yarısı yüzleri maskeli iki kişi tarafından EYP atıldı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, marketin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı.

EYP'nin patlaması sonucu marketin camları kırıldı.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



Kaynak: AA




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